C нового года для потребителей в Германии газ станет дороже более чем в два раза

Немецких потребителей ждет значительное увеличение счетов за газ и электричество в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt. Домовладениям с потреблением газа 20 тыс. киловатт-часов в год с января придется в годовом исчислении платить в среднем €2 756 - на €1 457, или 112%, больше, чем осенью 2021 года, когда начался рост тарифов.

Потребители электроэнергии в январе будут платить в среднем на 44% больше, чем в осенний период 2021 года. Если квартира потребляло в год примерно 4 тыс. киловатт-часов, то в годовом исчислении ее жителям придется платить €1 764.

В конце ноября правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Как ожидается, механизм регулирования начнет действовать с 1 марта. Будут ограничены цены для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 гигаватт-часов в год.