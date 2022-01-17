C 17 по 21 января в области проводится комплекс профилактических мероприятий «Такси»

С участием водителей такси в прошлом году произошло 7 ДТП, в которых пострадали 11 человек сообщает УВД Могилевского облисполкома.

За 2021 год в Могилевской области к административной ответственности привлечено 916 водителей маршрутных такси, из них 142 «маршрутчика» нарушили требования сигналов светофора, 141 - перевозил пассажиров сверх количества, 104 – пользовались мобильной связью во время движения и другие.

Кроме того, выявлено 2 факта управления данным видом транспорта нетрезвыми водителями и 1 - бесправным.

Выявлено 1 830 нарушений ПДД водителями легковых такси, из них 5 – за управление в нетрезвом состоянии и 4 – за «бесправное» вождение.

В целях повышения безопасности дорожного движения и недопущения происшествий при осуществлении деятельности, связанной с перевозкой пассажиров, с 17 по 21 января на территории Могилевской области проводится комплекс профилактических мероприятий «Такси».