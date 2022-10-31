C 1 ноября вырастут детские пособия и надбавки к пенсиям

В Беларуси утверждены размеры бюджета прожиточного минимума. Об этом рассказали в Минтруда и соцзащиты. C 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 339 рублей 83 копейки. Это на 3,4 процента выше по сравнению с прежним нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября 2022 года.

Изменение БПМ влечет за собой рост некоторых социальных выплат, которые привязаны к этой величине. В частности, с завтрашнего дня увеличатся на 3,4 процента:

- размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей;

- доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;

- пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

- повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

- социальные пенсии.