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БЗТДиА произвел двадцатипятитысячный трактор BELARUS

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БЗТДиА произвел двадцатипятитысячный трактор BELARUS
В пятницу 15 июля 2022 года состоялась презентация 25 000-го трактора, выпущенного ОАО "БЗТДиА".
Данным трактором стал BELARUS 622. Вместе с показом трактора состоялось награждение почетной грамотой семнадцати работников предприятия. Закрепило праздничную атмосферу выступление музыкального коллектива барабанщиков.
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