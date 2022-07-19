БЗТДиА произвел двадцатипятитысячный трактор BELARUS
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В пятницу 15 июля 2022 года состоялась презентация 25 000-го трактора, выпущенного ОАО "БЗТДиА".
Данным трактором стал BELARUS 622. Вместе с показом трактора состоялось награждение почетной грамотой семнадцати работников предприятия. Закрепило праздничную атмосферу выступление музыкального коллектива барабанщиков.
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