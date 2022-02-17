БЗТДиА планирует освоить выпуск новых моделей тракторов для стран Юго-Восточной Азии

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов (БЗТДиА) совместно с Минским тракторным заводом планирует в нынешнем году году освоить выпуск новых тракторов BELARUS моделей 451, 541 и 651 для стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил портал корпоративной газеты МТЗ «Трактор.бел» со ссылкой на информацию начальника управления маркетинга и сбыта БЗТДиА Сергея Маслакова.

— Юго-Восточная Азия — регион возделывания риса, — напомнил Сергей Маслаков. — Техника, которая там эксплуатируется, имеет особую конструкцию. Важна каждая деталь: от используемого протектора шин и веса трактора до умения оператора управлять машиной и правильно ее обслуживать. С учетом почвенно-климатических условий на Минском тракторном заводе и создана новая техника, выпускать которую планируется в Бобруйске.

После окончания эксплуатационных испытаний модели BELARUS-541 во Вьетнаме была разработана программа усовершенствования и модернизации новинки, в результате которой улучшены ее потребительские свойства. В свою очередь, в Индонезии в настоящее время проходят испытания трактор BELARUS-451 и модель с более мощным двигателем модели 651.

— Получение сертификатов на эти машины позволит БЗТДиА продавать их на индонезийском рынке, участвовать в тендерах на закупку, — констатировал Сергей Маслаков.

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов входит в состав промышленного холдинга «МТЗ-Холдинг». Предприятие выпускает номенклатурные узлы и детали для всей гаммы тракторов, выпускаемых МТЗ. С 2007 года БЗТДиА начал осваивать выпуск малогабаритных тракторов, а также коммунальных машин на их базе. На предприятии трудится более 2500 работников. География поставок продукции — более 70 стран. К настоящему моменту на заводе выпущено более 22 тысяч тракторов BELARUS.

по материалам СБ