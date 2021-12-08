БЖД возобновляет сообщение по маршруту Минск – Мурманск

С 15 декабря Белорусская железная дорога совместно с ОАО «РЖД» возобновляет сообщение по маршруту Минск – Мурманск.

Поезд № 66 Минск – Мурманск будет курсировать один раз в неделю с отправлением из Минска по средам в 10:23 и прибытием в Мурманск по пятницам в 5:58. В обратном направлении поезд № 65 Мурманск – Минск будет отправляться из Мурманска по пятницам в 20:35 с прибытием в Минск по воскресеньям в 15:08.

Более подробную информацию о графике движения поезда, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте pass.rw.by, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Республики Беларусь, по телефону +375 222 39 25 47).

Напоминаем, что граждане Республики Беларусь, следующие в Российскую Федерацию железнодорожным транспортом, обязаны подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», а также соблюдать масочный режим при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах.

Информация! Требования в отношении граждан, следующих в Республику Беларусь железнодорожным транспортом, определены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.10.2020 № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания» (в редакции Постановления от 01.09.2021 № 504). Так, пассажирам необходимо подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» или иметь при себе оригинал (либо копию) документа на бумажном носителе о проведенном курсе вакцинации против инфекции COVID-19.