БЖД в период новогодних и рождественских праздников перевезла более 2,5 млн пассажиров

Белорусская железная дорога в период новогодних и рождественских праздников перевезла более 2,5 млн пассажиров, сообщили в пресс-центре БЖД.

"По оперативным данным, в период новогодних и рождественских праздников, с 23 декабря по 9 января, во всех видах сообщения было перевезено более 2,5 млн пассажиров, что на 2,3% выше аналогичного периода прошлого года", - подчеркнули в БЖД.

Так, поезда межрегиональных и региональных линий бизнес-класса перевезли почти 500 тыс. человек по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Минск - Могилев, Минск - Пинск и Минск - Коммунары. Поездами городских и региональных линий экономкласса воспользовались порядка 1,8 млн пассажиров.

В международном сообщении по наиболее популярным маршрутам Минск - Москва, Брест - Москва и Минск - Санкт-Петербург объем перевозок составил более 236 тыс. человек, или 120% к прошлогоднему аналогичному периоду.-