БЖД снизит в ноябре стоимость проезда в поездах в сообщении с Россией

Белорусская железная дорога и ОАО «Российские железные дороги» в ноябре снижают цены на проезд в поездах, которые курсируют в сообщении с Россией, сообщили в пресс-центре БЖД.

С 9 ноября стоимость проезда в сообщении с Россией будет меньше на 17% в зависимости от расстояния поездки и типа вагона. Сниженная цена сохранится до середины декабря.

«Например, в начале ноября текущего года стоимость проезда по маршруту Минск – Москва в поездах №4/3 и №28/27 Брест – Москва составляла: в купейном вагоне – Br195,32, в плацкартном вагоне (на не боковом месте) – Br107,79, с 9 ноября стоимость составит Br162,40 и Br90,24. Поездка из Могилева в Москву в поезде №56/55 Гомель – Москва в начале ноября обходилась в Br172,18 и Br95,29 соответственно, а с 9 ноября она составит Br143,56 и Br79,98», – сообщили в БЖД.