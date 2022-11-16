БЖД с 11 декабря введет новый график движения поездов

Белорусская железная дорога с 11 декабря вводит в действие график движения поездов на 2022-2023 годы, сообщили в пресс-центре БЖД.

"Новый график сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки и направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта. Всего в нормативном графике движения поездов на 2022-2023 годы по сети Белорусской железной дороги предусмотрено курсирование 389 пар поездов", - рассказали в пресс-центре.

Поезда в Россию

При формировании маршрутной сети в рамках Союзного государства железнодорожными администрациями двух стран учитывались потребности населения в поездках в дневное и ночное время, а также продолжительность маршрута. С 11 декабря перевозки в сообщении Беларусь - Россия будут организованы по основным направлениям в прямом и беспересадочном сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером, Анапой, Мурманском и Калининградом.

На летний период 2023 года увеличена периодичность курсирования поезда до Анапы, который будет следовать через день. Кроме того, для этого поезда сокращено время нахождения в пути в обоих направлениях более чем на два часа. По маршруту Минск - Санкт-Петербург в летний период 2023 года, а также в пиковые периоды перевозок назначен дополнительный поезд с удобным для пассажиров и туристов расписанием. Столицу Беларуси и Псков в новом графике движения свяжут вагоны беспересадочного сообщения Псков - Минск - Псков, которые также будут курсировать в период увеличения пассажиропотока.

Перевозки внутри страны

Во внутриреспубликанском сообщении при формировании графика движения поездов особое внимание уделено развитию и усилению транспортных связей регионов страны, в том числе за счет задействования моторвагонного подвижного состава на направлениях, связывающих столицу с областными центрами и городами Орша, Полоцк, Пинск и Калинковичи.

В сообщении между Минском и областными центрами отдельные поезда, курсирующие в том числе в режиме безостановочного следования, будут преодолевать расстояние до Могилева за 2 часа 43 минуты, Гомеля - 2 часа 50 минут, Бреста и Витебска - 3 часа, Гродно - 3 часа 52 минуты.

Кроме того, график предусматривает курсирование 259 пар поездов региональных линий экономкласса.

Дополнительные поезда

Для обеспечения перевозки пассажиров по выходным и праздничным дням и перед выходными в графике движения предусмотрены дополнительные поезда. Они будут курсировать по наиболее популярным у пассажиров маршрутам как в пределах страны, так и в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом.

Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на официальном сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" и по телефону контакт-центра 105. Поддержка пассажирам, находящимся за пределами Беларуси, оказывается по телефону +375 222 39 25 47.