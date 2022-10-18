БЖД проведет акцию «Дети и безопасность» 20-30 октября

Белорусская железная дорога 20-30 октября проведет акцию "Дети и безопасность", сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В преддверии школьных осенних каникул Белорусская железная дорога усилит контроль за соблюдением мер безопасности несовершеннолетними на объектах железнодорожного транспорта. Работники БЖД совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проведут рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах. Кроме того, граждан дополнительно проинформируют о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, проведут разъяснительно-профилактическую работу в трудовых коллективах предприятий и в учреждениях образования, расположенных вблизи железной дороги", - рассказали в пресс-центре.

На белорусской магистрали работа по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта проводится регулярно и находится на особом контроле. За 9 месяцев 2022 года работниками БЖД во взаимодействии с правоохранительными органами и военизированной охраной проведены порядка 4,5 тыс. рейдов. Также организовано более 4,4 тыс. выступлений в коллективах предприятий и учреждениях образования, расположенных вблизи объектов железнодорожного транспорта, по вопросам соблюдения правил безопасности. Охват населения составил более 230 тыс. граждан, 176 тыс. из которых - несовершеннолетние. Было распространено порядка 44,5 тыс. профилактических памяток.

"Несмотря на все принимаемые меры, проблема травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта остается актуальной. За 9 месяцев 2022 года произошло 69 случаев непроизводственного травматизма. Число пострадавших в текущем году - 71 человек, из которых четверо несовершеннолетних (два ребенка погибли)", - отметили в БЖД.

"Подростки, находясь непосредственно вблизи или на железнодорожных путях, не слышат сигнал приближающегося поезда из-за прослушивания в это время музыки в наушниках. Желание сделать эффектное селфи на опасных объектах транспорта, пересечение путей в неустановленных местах или влезание на крыши вагонов либо под них также зачастую приводят к серьезному травмированию или гибели. Белорусская железная дорога призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта, беречь не только свою жизнь и здоровье, но и здоровье родных и близких, особенно детей", - резюмировали в пресс-центре.