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БЖД не будет продавать билеты через интернет в ночь на 22 ноября

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БЖД не будет продавать билеты через интернет в ночь на 22 ноября

Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет в ночь на 22 ноября.

"В связи с уведомлением, полученным от СООО "Белорусские облачные технологии", о возможных перебоях информационного обмена с 23.30 21 ноября до 4.00 22 ноября в системе продажи проездных документов через интернет будет закрыта возможность оплаты билетов с использованием систем "Расчет" (АИС ЕРИП) и "Интернет-банкинг" ОАО "Беларусбанк", - рассказали в пресс-центре.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.

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