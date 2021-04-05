БЖД не будет продавать билеты через интернет на поезда с ненумерованными местами утром 6 апреля

Покупка билетов на поезда с ненумерованными местами через интернет будет недоступна утром 6 апреля, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В связи с проведением плановых технических работ 6 апреля с 9.00 до 10.00 будет недоступна покупка электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на официальном сайте БЖД и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", - сказали в пресс-центре.

БЖД просит пассажиров в указанный период времени обращаться в билетные кассы.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.