БЖД не будет продавать билеты через интернет на поезда с ненумерованными местами утром 6 апреля
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Покупка билетов на поезда с ненумерованными местами через интернет будет недоступна утром 6 апреля, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
"В связи с проведением плановых технических работ 6 апреля с 9.00 до 10.00 будет недоступна покупка электронных проездных документов на поезда с ненумерованными местами в едином разделе "Услуги пассажирам" на официальном сайте БЖД и в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", - сказали в пресс-центре.
БЖД просит пассажиров в указанный период времени обращаться в билетные кассы.
Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства.