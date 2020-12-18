БЖД назначила более 80 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников

Белорусская железная дорога назначила более 80 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников, сообщили в пресс-службе БЖД.

Поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск (через Полоцк, с вагоном Минск - Друя), Полоцк - Минск, Минск - Пинск, Минск - Светлогорск, Гомель - Витебск, Брест - Витебск, Гродно - Минск, Гродно - Кричев - Коммунары.

Как отметили в пресс-центре, для улучшения качества обслуживания пассажиров на 3 января 2021 года дополнительно назначены поезда в сообщении Минск - Гомель, Гомель - Минск и Витебск - Минск. Поезд №686 отправится 3 января из Минска в 12.20 и прибудет в Гомель в 16.55. Обратно отправление поезда №685 из Гомеля - в 19.23, прибытие в столицу - в 23.50. Поезд №665 из Витебска отправится 3 января в 10.48 и прибудет в Минск в 15.08.

Более подробную информацию о расписании дополнительных поездов можно получить на сайте www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.

В связи с распространением коронавирусной инфекции БЖД напоминает о важности антисептиков и индивидуальных средств защиты органов дыхания.