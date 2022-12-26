БЖД назначила более 130 дополнительных поездов на время праздников

Для комфорта пассажиров в праздничный период. Белорусская железная дорога назначила более 130 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников.

В международном сообщении будут курсировать более 50 добавленных составов. Среди маршрутов: Минск – Москва, Брест – Москва, Минск – Санкт-Петербург, Полоцк – Москва. Внутри страны около 80 дополнительных поездов будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам. Они свяжут столицу, областные центры и крупные районные города. Дополнительные составы будут в пути по 12 января.