БЖД назначила более 130 дополнительных поездов на время праздников
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Для комфорта пассажиров в праздничный период. Белорусская железная дорога назначила более 130 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников.
В международном сообщении будут курсировать более 50 добавленных составов. Среди маршрутов: Минск – Москва, Брест – Москва, Минск – Санкт-Петербург, Полоцк – Москва. Внутри страны около 80 дополнительных поездов будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам. Они свяжут столицу, областные центры и крупные районные города. Дополнительные составы будут в пути по 12 января.
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