БЖД назначила 67 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников

Белорусская железная дорога с 27 декабря по 9 января назначила 67 дополнительных поездов, а также увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщениях, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В праздничные и предпраздничные дни поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Минск - Могилев, Минск - Пинск, Минск - Коммунары, Гродно - Орша - Коммунары.

В пресс-центре напомнили, что реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики открывается за 45 суток до отправления, а на поезда региональных линий бизнес-класса - за 20 суток до отправления.

Работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов можно получить на официальном интернет-сайте БЖД www.rw.by, в мобильном приложении "БЧ.Мой поезд", а также по телефону контакт-центра 105.

С учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам на железнодорожных вокзалах и при проезде в поездах использовать средства индивидуальной защиты.