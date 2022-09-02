БЖД назначила 26 дополнительных поездов ко Дню белорусской письменности в Добруше
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Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов для доставки гостей и участников Дня белорусской письменности в Добруше, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
3 и 4 сентября графиком движения предусмотрено курсирование 38 поездов региональных линий экономкласса в сообщении Гомель - Добруш - Гомель. Из них 26 дополнительно назначены на период проведения праздника. Дополнительные поезда оформлены в стилистике Дня белорусской письменности, а их график движения составлен с учетом основных мероприятий программы.
Номера, время отправления и прибытия дополнительных поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, а также по единому номеру 105 контакт-центра БЖД.
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