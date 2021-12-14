БЖД напоминает о детской безопасности во время зимних каникул

С 14 по 24 декабря на Белорусской железной дороге традиционно в преддверии школьных зимних каникул проводится комплекс мероприятий «Дети и безопасность», направленный на предупреждение и профилактику детского травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, передает пресс-центр БЖД.

Работники Белорусской железной дороги совместно с членами общественных формирований, сотрудниками органов внутренних дел проведут рейды, во время которых уделят особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах.

На вокзалах и в поездах организовано дополнительное информирование граждан о мерах безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта.

За 11 месяцев 2021 года пострадало 4 несовершеннолетних, из которых 1 ребенок погиб.

Белорусская железная дорога призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта: не оставлять детей одних и не позволять им играть вблизи железнодорожных путей, не ходить по железнодорожным путям, не переходить их в неустановленных местах. Кроме того, запрещается перебегать пути перед приближающимся поездом, прыгать с платформ, подлезать под подвижной состав, кататься на кабинах и крышах моторвагонного подвижного состава и локомотивов, класть на пути посторонние предметы, бросать камни в движущийся подвижной состав, пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и разговаривать по мобильному телефону. Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь вам и вашим близким.