БЖД: каждый 10-й пассажир поездов с ненумерованными местами покупает билет дистанционно

Каждый десятый пассажир поездов с ненумерованными местами покупает билет дистанционно - через терминалы самообслуживания, с помощью раздела "Услуги пассажирам" на сайте pass.rw.by и мобильного приложения "БЧ. Мой поезд", сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Белорусская железная дорога с учетом текущей эпидемической ситуации рекомендует пассажирам для сокращения социальных контактов активно пользоваться дистанционными каналами продаж.

В октябре число проездных документов на поезда региональных линий экономкласса и городских линий, оформленных через мобильное приложение "БЧ. Мой поезд" и единый раздел "Услуги пассажирам" сайта БЖД, выросло почти на 15% по отношению к предыдущему месяцу. По сравнению с январем 2020 года (на старте внедрения новой опции) активность продаж электронных билетов в этом сегменте стала выше в 2,7 раза.

Что касается продажи электронных билетов на поезда с нумерованными местами, в октябре через мобильное приложение "БЧ.Мой поезд" и раздел "Услуги пассажирам" оформлено почти 200 тыс. проездных документов, что составило более 37% от их общей продажи.