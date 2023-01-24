БЖД изменила график движения поездов на участке Могилев-Осиповичи

Белорусская железная дорога предупредила о временных изменениях в графике движения поездов на участке Могилев - Осиповичи. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

В связи с плановыми работами по ремонту железнодорожного моста на 92-м км перегона Друть - Вендриж на участке Могилев - Осиповичи 24, 25 января, 21, 22 февраля, 14, 15, 28, 29 марта, 11, 12 апреля отменяются из обращения поезда №742/741 Минск - Могилев отправлением из Минска в 6.58, из Могилева в 15.33, а также поезда №879/880 Могилев - Солигорск отправлением из Могилева 6.18, из Солигорска в 17.21.

Кроме того, в указанные дни поезд №744 Минск - Могилев будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 16.52 (вместо 15.35) и прибывать на станцию Могилев-1 в 20.13 (по графику - 18.18). Также 25 января, 22 февраля, 15 и 29 марта и 12 апреля поезд №744/745 Могилев - Минск отправится со станции Могилев-1 в 7.22 (вместо 6.58) и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10.44 (по графику - 9.42). Данные поезда будут следовать измененным маршрутом через Оршу (без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях).

Также в эти периоды отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке Осиповичи - Могилев будут курсировать измененным расписанием и маршрутом.

БЖД призвала пассажиров с пониманием отнестись к этим обстоятельствам и учитывать их при планировании поездок. Более подробную информацию об изменениях в графике движения поездов можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд" или по телефону контакт-центра БЖД 105.