БЖД и РЖД продолжают поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения

Во взаимодействии Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД» и согласно решениям оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации продолжается поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

- Фирменному скорому поезду «Беларусь» № 2/1 Минск–Москва, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Минска с 20 февраля, а из Москвы с 21 февраля 2021 года, возобновлена остановка для посадки/высадки пассажиров на станции Орша-Центральная. На станции Орша-Центральная для посадки/высадки пассажиров предусмотрена остановка и фирменному поезду «Янтарь» № 30/29 Калининград–Москва, формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), отправлением из Калининграда и Москвы с 21 февраля 2021 года с возможностью проезда на участке Минск–Москва–Минск, - сообщает пресс-центр БЖД. - Кроме того, поезд № 79/80 Калининград–Санкт-Петербург, отправлением из Санкт-Петербурга с 22 февраля, а из Калининграда с 24 февраля 2021 года будет делать остановку для посадки/высадки пассажиров на станции Витебск с возможностью проезда на участке Витебск–Санкт-Петербург–Витебск.

Поезд №360/359 Калининград–Адлер, отправлением из Калининграда с 22 февраля, а из Адлера с 25 февраля 2021 года будет останавливаться для посадки/высадки пассажиров на станциях Минск-Пассажирский и Орша-Центральная с возможностью проезда на участке Минск–Адлер–Минск.

- Осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, - обращают внимание пассажиров в пресс-центре БЖД.

Актуальную информацию о графике движения данных поездов и стоимости проезда можно получить на сайте БЖД, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Республики Беларусь, по телефону +375 222 39 25 47).