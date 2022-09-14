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БЖД будет развивать грузовые и пассажирские перевозки с Калининградской областью

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БЖД будет развивать грузовые и пассажирские перевозки с Калининградской областью

Белорусская железная дорога намерена и дальше развивать грузовые и пассажирские перевозки с Калининградской областью РФ. Об этом проинформировали в пресс-центре БЖД.

В Минске прошли переговоры начальника БЖД Владимира Морозова с начальником Калининградской железной дороги Сергеем Сапегиным.

Коллеги обсудили вопросы двустороннего сотрудничества: итоги, перспективы и направления совместной работы по обеспечению грузовых железнодорожных перевозок, взаимодействие по продвижению вагонопотоков из Беларуси и России в направлении Калининградской области и обратно с учетом действующих санкционных ограничений.

Они также уделили внимание организации и перспективам развития пассажирских перевозок в сообщении с Калининградской железной дорогой.

По данным пресс-центра, сейчас в пассажирском сообщении с Калининградской областью фиксируется активное восстановление объемов перевозок на фоне стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. В то же время существующие ограничения со стороны Литвы по количеству следующих одновременно пассажиров в одном поезде не позволяют реализовать весь потенциал ж/д транспорта при организации пассажирских перевозок в сообщении с Калининградской областью.

Руководители также остановились на вопросах повышения безопасности движения грузовых и пассажирских поездов, улучшения качества ремонта подвижного состава.

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