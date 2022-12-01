Бывших офицеров не бывает! БСО празднует 30-летие

В последний день ноября в военном комиссариате Могилевской области прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня образования общественного объединения «Белорусский союз офицеров».

Наша справка. Сегодня областное объединение насчитывает в своих рядах свыше 1,2 тысячи человек. Белорусский союз офицеров является одним из ведущих патриотических объединений Беларуси, общественной силой с четко ориентированной государственной позицией. Его деятельность направлена на сохранение и приумножение военных и армейских традиций, защиту законных прав и интересов офицеров и их семей, передачу служебного и боевого опыта молодым воинам, подготовку молодежи допризывного возраста к воинской службе, формирование у подрастающего поколения чувства гражданственности и патриотизма.

Как отметил в выступлении председатель Совета областной организации Белорусского союза офицеров Александр Виноградов, за прошедший период объединение не только выросло численно, но и приобрело опыт практической работы.

– Во многом этому способствовало положительное отношение власти на местах к деятельности союза офицеров, – сказал Александр Петрович. – Так, мы постоянно принимаем активное участие в общественно-политической жизни области. Стало системой проведение различных мероприятий в тесном взаимодействии государственных и общественных организаций, значительно активизировалась работа с молодежью… Вместе мы – сила, способная решать любые задачи во благо нашего народа.

Поздравили офицеров с юбилейной датой военный комиссар области Александр Горошкин, председатель областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Глаз, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Олег Пищенко.

Многие активисты БСО, среди которых было немало бобруйчан, в этот день были отмечены грамотами и юбилейными медалями. Завершилось мероприятие концертной программой в исполнении творческих коллективов областного центра.

Фото Александра Анташкевича.