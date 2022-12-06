Бюджет внебюджетного фонда соцзащиты населения на 2023 год: какими будут доходы и расходы

На заседании сессии 7 декабря депутатский корпус рассмотрит в двух чтениях проект закона о бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2023 год. Документ определяет источники формирования доходов бюджета фонда, их объем и направления использования средств, устанавливает порядок исполнения бюджета. Об основных нормах законопроекта корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Юлия Мурина.

"Доходы бюджета фонда сформированы с учетом тенденций исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь текущего года и основных параметров прогноза социально-экономического развития страны в 2023 году и составляют Br25,2 млрд (с учетом средств, передаваемых из республиканского бюджета). Традиционно основным источником доходов бюджета фонда будут являться обязательные страховые взносы, которые занимают порядка 89% в структуре доходной части бюджета фонда. Общая сумма поступлений страховых взносов в 2023 году предусмотрена на уровне Br22,5 млрд. Сумма предусмотренных на следующий год поступлений по взносам на профессиональное пенсионное страхование составляет Br278 млн, или порядка 1,1% доходов бюджета фонда.

Неналоговые доходы планируются на уровне Br503,8 млн. Субвенции из республиканского бюджета в бюджет фонда планируются на уровне Br1,9 млрд - 7,7% в общей сумме доходов бюджета фонда. Расходы бюджета фонда рассчитаны в сумме Br24,7 млрд. Основную их часть (76,3%) в следующем году запланировано направить на финансирование пенсий, что в общей сумме составит Br18,8 млрд", - рассказала Юлия Мурина.

Расходы на выплату трудовых пенсий, включая услуги по их доставке Br18,4 млрд, что составляет 97,7% всех расходов, запланированных на выплату пенсий. "В проекте бюджета фонда предусмотрен ежеквартальный перерасчет трудовых пенсий, исчисляемых в минимальном размере, социальных пенсий, повышений и надбавок к пенсиям, производимый в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Также предусмотрено повышение трудовых пенсий в пределах средств бюджета фонда - не реже одного раза в год. Напомню, для повышения доходов пенсионеров в 2022 году трижды произведен перерасчет трудовых пенсий. Среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в 2023 году запланирован на уровне Br692,7", - отметила депутат.

Финансирование выплат пособий является следующей по величине статьей расходов бюджета фонда. "Общая сумма расходов бюджета фонда, направляемых на финансирование всех видов пособий, составляет Br5,5 млрд, или 22,2% всех расходов бюджета фонда. В 2023 году запланировано направить Br3,2 млрд на финансирование государственных пособий, выплачиваемых в соответствии с законом от 29 декабря 2012 года "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей". В том числе на финансирование пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - Br2 млрд, пособий на детей старше 3 лет - Br569,9 млн, пособий в связи с рождением ребенка - Br335,6 млн, пособий женщинам, ставшим на учет до 12-недельного срока беременности, - Br24,9 млн, пособий по беременности и родам - Br265,3 млн, - дополнила Юлия Мурина. - На оказание материальной помощи (неработающим пенсионерам, достигшим возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях, инвалидам и детям-инвалидам) предусмотрено направить Br8,8 млн. Предполагается выплата материальной помощи - Br90 тыс. пенсионерам. Размер ее в каждом конкретном случае устанавливается индивидуально и, как правило, не превышает размера бюджета прожиточного минимума. Ожидаемый средний размер в 2023 году - Br371,84".

"На финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения предусмотрено направить Br31,5 млн. На финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления будет направлено Br56,2 млн. Плановое количество путевок в 2023 году составит 54 333 штуки, из них на детское оздоровление - 24 759 штук. На финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов будет направлено Br52,6 млн", - уточнила парламентарий.

По ее словам, в целом бюджет фонда на 2023 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме Br536,5 млн. "Это позволит гарантировать выплаты пенсий и пособий в планируемых объемах", - констатировала Юлия Мурина.

БЕЛТА