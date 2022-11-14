«Быть самостоятельной и не зависеть от посторонней помощи». История Ани Золотарь из Минска

Анна родилась с серьезным пороком – расщеплением позвоночника. Первые месяцы жизни девочка провела в больнице, перенесла более 10 операций… Дальше были годы реабилитации. Девочка росла и развивалась, еще до первого класса научилась читать и писать. Аня посещала общеобразовательную школу, с успехом закончила 9 классов, а сейчас продолжает учебу дома.

К сожалению, Аня не ходит, передвигается на коляске. Чтобы добраться куда-то, ей нужна помощь родных или близких людей. Но девушка мечтает о самостоятельности. Осуществить ее желания может коляска активного типа. Это дорогостоящий транспорт, в приобретении которого семье Ани нужна помощь!

Историю минчанки Анны Золотарь смотрите в нашем видео.