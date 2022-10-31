Быть патриотами: в Бобруйске милиционеры организовали марафон для подростков

УВД Бобруйского горисполкома вместе с представителями управления внутренних дел Могилевского облисполкома и другими заинтересованными провели патриотический марафон, посвященный Году исторической памяти, для школьников города, а также подростков из воспитательной колонии №2. Приветственное слово было предоставлено начальнику УВД Бобруйского горисполкома полковнику милиции Павлу Змитеру, который отметил, что всегда нужно учиться на чужих ошибках, стараться вести законопослушный образ жизни. Он также добавил, как важно быть патриотом свой страны – чтить традиции белорусского народа, хранить верность Родине, ведь без этого будущее невозможно.Напутственные слова прозвучали и от заместителя прокурора г.Бобруйска советника юстиции Игоря Савостеева, который пожелал ребятам встать на путь исправления и больше никогда не допускать проступков, пусть даже и мелких. Ветеран военных действий, исполнявший интернациональный долг в Республике Афганистан, майор милиции запаса Василий Пилипенко рассказал о своей службе и о тех трудностях, с которыми в свое время столкнулся.

Перед ребятами выступили и другие спикеры. Кроме этого, подростки поучаствовали в конкурсной программе, рассказали об истории родного края в сценках – инсценировках, а также предоставили художественные работы. Жюри оценило их старания по достоинству, никто не остался без внимания: в память о мероприятии они получили и памятные подарки.

Официальный представитель

УВД Бобруйского горисполкома

Александра Манько