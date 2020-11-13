Быть мужественным жить. Какую идею призвана донести до бобруйского зрителя премьерная пьеса «Самоубийца»?

Уже сегодня вечером на сцене театра им.В.И.Дунина-Марцинкевича состоится долгожданная премьера трагифарса «Самоубийца».

Николай Робертович Эдман – автор пьесы, советский драматург, поэт, киносценарист. Он также написал сценарии к таким известным советским фильмам как: «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Город мастеров», «Морозко», «Огонь, вода и… медные трубы».

Пьесу «Самоубийца» Эрдман написал в далеком 1928 году. Главный герой ссорится с женой Машей из-за ливерной колбасы, но бытовой конфликт быстро перерастает в конфликт глобальный, а затем и вовсе превращается в фарс. Мария Лукьяновна решает, что муж задумал самоубийство, и пытается всячески ему препятствовать, привлекая и мать, и соседей по коммуналке. Семен Семенович, думавший вообще-то не о смерти, а о колбасе, приписанное ему намерение неожиданно подхватывает, решив, что жить на иждивении жены и тещи ему больше никак нельзя. Предприимчивый сосед Калабушкин быстро понимает, как помочь не только Подсекальникову, но и себе. И вот уже самоубийство Семена Семеновича становится товаром, и при этом весьма желанным – за право подсунуть ему предсмертную записку борются представитель интеллигенции, мясник и даже священник…

Несомненно, у нового поколения уже свое видение пьесы, написанной в эпоху, о которой сегодня мы узнаем уже из учебников истории. Как увидели пьесу современные постановщики? Незадолго до начала спектакля мы поговорили с художественным руководителем постановки Татьяной Дорогобед и узнали, что хотят донести актеры до разума и сердец бобруйкого зрителя.

– Здесь затрагивается тема «маленького человека». Но главное – его эволюция и трансформация. Депрессивный и угнетенный жизненными обстоятельствами человек задумывает самоубийство. Но пройдя через испытания, искушения и соблазны, он возмужал, стал настоящим мужчиной. Но главное он понял, что хочет жить. Жить несмотря ни на какие неурядицы. И наша основная задача призвать зрителей быть мужественными и не отчаиваться даже в самых сложных жизненных ситуациях.