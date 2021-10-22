Быстрые деньги: могилевчанин взял в на прокат дорогостоящие инструменты и сдал в ломбард

Сомнительный способ быстрого обогащения выбрал для себя 24-летний нигде не работающий могилевчанин. В конце сентября он неоднократно приходил в один из крупных строительных магазинов Могилева и брал напрокат электроинструменты для выполнения ремонтных работ сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Так, за несколько дней под предлогом проката товара он завладел торцовой пилой, шлифмашинкой, электрической мешалкой и электромолотком общей стоимостью более 3300 рублей.

В оговоренное время клиент взятые в аренду инструменты не вернул, а после вообще перестал выходить на связь с работниками магазина. Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД города Могилева оперативно установили, что указанный молодой человек никаких строительных или ремонтных работ не выполнял. Взятые напрокат инструменты в тот же день заносил в ломбард, сразу получая на руки деньги.

В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело. Он, к слову, и ранее привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений.