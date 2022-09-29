Быстрее, выше, сильнее на призы «Бабруйскага жыцця»

Более 350 юных спортсменов принимают участие в традиционных соревнованиях по легкой атлетике на призы газеты «Бабруйскае жыццё», которые проходят 29-30 сентября на городском стадионе «Спартак». Подробности – в ближайшем номере «БЖ».

Фото Александр АНТАШКЕВИЧ