Быстрее, выше, сильнее на призы «Бабруйскага жыцця»
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Более 350 юных спортсменов принимают участие в традиционных соревнованиях по легкой атлетике на призы газеты «Бабруйскае жыццё», которые проходят 29-30 сентября на городском стадионе «Спартак». Подробности – в ближайшем номере «БЖ».
Фото Александр АНТАШКЕВИЧ
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