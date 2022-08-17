Быстрее, выше, сильнее…

В 147 зенитном ракетном полку проходит смотр спортивно-массовой работы в Вооруженных Силах под руководством офицеров ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Напомним, что смотр спортивно-массовой работы проводится ежегодно, с целью оценки уровня физической подготовленности военнослужащих и подразделений.

В ходе смотра военнослужащие выполняют следующие упражнения: бег на 100 метров, бег на 3 километра, комбинированное силовое упражнение, контрольное упражнение на единой полосе препятствий и метание гранаты на дальность.