Бузова, Серега, Алехно и Соседов сказали ему «Да!»: бобруйчанин Виталий Дроб прошел кастинг на X-Factor Belarus

9 октября на телеканале «Беларусь 1» начался новый сезон. Громкой премьерой стал запуск шоу с мировым именем X-Factor.

Шоу «X» с мировым именем

Х-Factor – это невероятное и масштабное событие не только для отдельного белоруса, который участвовал в этом шоу и примет участие в дальнейшем, но и для всей страны, для белорусского телевидения.

Начало премьеры

Первый эпизод показали в эфире в субботу в 20.45. Телезрители почти 3 часа наслаждались насыщенным эфиром. Талантливые и дерзкие, робкие и нерешительные борются со страхами под прицелом десятков телекамер и миллионов глаз.

Есть или нет фактор Х, решают наставники: Ольга Бузова, Серега, Руслан Алехно и Сергей Соседов.

Непростой путь

Из трех тысяч участников предкастингов только 300 дошли до заветной сцены. Одним из них стал восемнадцатилетний бобруйчанин Виталий Дроб, студент химического факультета БГУ.

За несколько мгновений до звездного момента…

– Практически все детство я занимался плаванием. У меня несколько медалей. Помню точно: второе, третье место. Это занимало слишком много времени, и я понял, что, наверное, того не стоит. Первое время, когда я перестал шесть дней в неделю ходить в бассейн, конечно, почувствовал радость и свободу. То, чем я занимаюсь сейчас (эстрадный вокал), появилось взамен плаванию. X-Factor – такой соревновательный бассейн, в котором я должен прийти первым.

«Звездный час»

Во время исполнения песни «Взгляд любви» Петра Елфимова Ольга Бузова отметила: «Он такой артистичный, вообще просто... взгляд…» А Руслан Алехно сказал: «Вау!» Уже в середине выступления весь зал аплодировал стоя, а под конец зрители кричали «Браво!».

Решающий момент

После выступления по традиции слово было предоставлено членам жюри.

Сергей Соседов:

– Потрясающий парень, замечательный! Очень яркий… Ты бросаешь искры невероятные! Такие звуки высекаешь из себя! Каких-то невероятных глубины, тембра. Потрясающей мощи эмоции! Даже трудно описать.. Конечно, да! Конечно!

Серега:

– У нас сегодня так происходит, что очень рьяно поддерживает участников аудитория. Некоторые судьи ведутся на это. Некоторые, но не я. <…>. Поэтому я не ведусь на реакцию аудитории и говорю тебе «Да».

Руслан Алехно:

– Мне кажется, что выбор репертуара для вас был неудачным. Поработайте над репертуаром, чтобы исполнить и показаться нам в совершенно другом образе. И мой ответ… «Да!». Успехов! Увидимся в следующем этапе.

Ольга Бузова:

– Вот это грация! Посмотрите, как он движется по сцене, как держит микрофон! А как держит публику! На самом деле, я поражена. Мы с Русланом парой слов перекинулись… Восемнадцать лет – такой юный, а такой серьезный репертуар. И такие серьезные потенциал, вокал... Вы безумно харизматичный! Вы – человек шоу X-Factor. Я говорю вам «Да!».

Мы спросили у Виталия Дроба, что он чувствовал на сцене, какие были эмоции, когда получил заветное «Да» от всех членов жюри. Бобруйчанин ответил:

– При выступлении я, конечно, чувствовал радость и гордость. Очень надеялся и чувствовал, что пройду. Так и случилось. Эмоции переполняли. Это непередаваемые чувства. Сказать, что счастлив, – ничего не сказать. Очень приятна была поддержка зрителей. Я благодарен. Отдельное спасибо всем членам жюри.

Подготовил Виктор ЧАБАН.