Буллинг. Не просто посмеялись и толкнули

Что такое буллинг, как решить эту проблему и почему гнобят не из-за чего

Буллинг – это агрессивное преследование и издевательство над одним человеком. Это систематические унижение, оскорбление, а также исключение из общения, психологическое и физическое воздействие на человека группой лиц. И чаще всего это случается среди подростков.

На самом деле тема буллинга касается не только детей, но и их родителей. Очень важно уметь понимать своего ребенка и вовремя начать действовать. Буллинг влияет на психику человека, а уж тем более ребенка или подростка. Кроме того, этому может подвергнуться и взрослый человек. Травля, о которой сейчас идет речь, может привести к печальным последствиям. Это однозначно может сказаться на взрослой жизни.

Систематическое унижение чаще всего происходит в средней школе, когда один ребенок пытается самоутвердиться за счет другого. И к сожалению, это довольно длительный процесс. К основным ролям буллинга относятся жертва и агрессор.

По своему опыту могу сказать, что заметить травлю не так и сложно, признаки налицо. Но самое страшное – это последствия травли. Статистические данные ученых и экспертов показали, что около 80% суицидов среди подростков происходят из-за буллинга. Мне удалось поговорить с девочкой-подростком, которая стала жертвой травли. Она мне рассказала свою историю. Девочка предпочла остаться инкогнито. Я процитирую ее слова:

«Я подверглась буллингу в 15 лет в школе со стороны своих одноклассников. Все начиналось с небольших насмешек надо мной по поводу фигуры, одежды и манеры ведения социальных сетей. Это проявлялось в роли шутки, вроде как посмеялись и забыли. Но затем это переросло в нечто большее.

Появились указания и требования к моим постам в интернете, к моим действиям. Мной пытались манипулировать. Систематические унижение и обсуждение меня происходили каждый день. И на самом деле повода для травли как таковой не было. Я не являлась «белой вороной» среди них, была обычным подростком. Я думаю, что травлю в мою сторону вызвало такое чувство, как зависть. У меня стройная фигура, я из приличной и самодостаточной семьи. Могу сказать, что травля значительно сказывалась на мне. Я плакала каждый день, пила много успокоительных, а мне ничего не помогало, ведь я не понимала, чего от меня хотят. Справиться с этим мне помогли мои учителя и родители. Педагоги стали замечать и после стали организовывать с нами совместные беседы. Как мне кажется, разговоры и правда помогли решить проблему. По моему мнению, людям стоит разговаривать, это действительно очень важно. После многочисленных бесед все наладилось. Более того, мы стали общаться и помогать друг другу. Не знаю, к чему бы это привело, если бы не внимательность учителей. Сомневаюсь, что я сама осмелилась бы об этом рассказать.

Что делать, если оказался жертвой «запугивания», как прекратить влияние кого-то на твою психику

Делая выводы, я хотела бы упомянуть фильм «Чучело», который однозначно может заставить нас переосмыслить важные вещи и взглянуть на ситуации с правильной стороны. Фильм снят по произведению В.К. Железникова. В нем показано жестокое отношение коллектива к однокласснице, как девочка переживала эту историю, как в итоге с этим справилась. В фильме задействовано много конфликтов, но основная идея, которую хотел донести до нас автор, – необходимость остаться человеком в любых условиях. Кроме этого, автор показывает, как важно разглядеть в коллективе того, кто выглядит «чучелом» на самом деле, вместо того чтобы торопиться бросать в него камни. Повесть «Чучело» учит состраданию и любви. Учит отстаивать себя и не колебаться между добром и злом. Что касается взрослых, фильм и им преподносит напоминание о том, что нужно стоять на страже детского счастья. Я могу сказать, что жертвой буллинга может стать любой ребенок. На эту ситуацию нельзя просто закрыть глаза, сделать вид, что ничего не происходит. Родителям стоит быть внимательными по отношению к своим детям. Ведь родители – это первые люди, которые могут помочь.

Знаете, дети порой очень злы, и не всегда у загнанных есть возможность говорить о своих проблемах вслух, по крайней мере в своем окружении. Для этого в Бобруйске действует с 2011 года на базе второй детской поликлиники Центр дружественного отношения к молодежи «Импульс» под эгидой детского фонда ЮНИСЕФ. Консультативную помощь подросткам оказывают врач-педиатр, психолог Александра Сергачева и инструктор-валеолог Анна Сороко. Обращаться к ним можно анонимно.

Адрес: ул. Советская, д. 116

УЗ «БГДБ» филиал «Бобруйская городская детская поликлиника №2» Центр дружественного отношения к молодежи «Импульс»

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Подготовила Яна Березовская,

ученица