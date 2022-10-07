Будут ли волонтеры-помощники на сельскохозяйственной ярмарке в Бобруйске?

В редакцию газеты обратилась постоянный читатель – пенсионерка Любовь Ивановна. Она рассказала: «слышала, что в городе проходят ярмарки, где продают сельхозпродукцию по низким ценам. Раньше были волонтеры, которые помогали доставлять покупки людям в возрасте на дом». Она интересуется, что именно продают на ярмарке, сколько стоит сельхозпродукция, работают ли вышеупомянутые волонтеры сегодня. Отвечаем на вопрос:

С 17 сентября по 6 ноября 2022 года (по субботам и воскресеньям) в Бобруйске проходят ярмарки «Золотая осень», на которых покупателям предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, мясопродуктов, рыбы прудовой, продуктов пчеловодства.

Даже несмотря на пасмурную погоду, бобруйчане каждые выходные закупаются натуральной фермерской продукцией.

Цены действительно низкие. Например, картофель можно приобрести от 60 до 80 копеек за кг, свеклу – от 40 копеек. Капуста продается от 50 копеек за кг, морковь – от 90 копеек, помидоры –1 рубль/кг, лук – от 1,20 рубля. Килограмм яблок – 1,5 рубля. За килограмм груш нужно заплатить всего 2 рубля. Килограмм спелого болгарского перца продают минимум за 2,5 рубля (зеленый – по 2 рубля). Виноград кишмиш обойдется в 2,50 руб. за килограмм, лимон – 1 рубль/штука. спелую ягоду-арбуз можно приобрести от рубля за килограмм, за дыню берут в два раза больше – 2 рубля.

У жителей города также есть возможность приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников. В рамках ярмарки на улице Максима Горького проводятся акционные мероприятия Бобруйским филиалом ОАО «Булочно-­кондитерская компания «Домочай», ТУП «Торговый дом «Цымус».

Места проведения ярмарок: открытые площадки на улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома 41), рынки «Автостройпрестиж» (ул. Минская, 123/1-5), «СадоводСтройМаркет» (ул. Дзержинского, 4), «Бобруйский рынок» (ул. К. Маркса, 49), «Северный» (ул. Днепровской Флотилии, 40). Режим работы: с 9.00 до 15.00.

Чтобы узнать, работают ли волонтеры, мы обратились с вопросом к Александре Зориной, второму секретарю Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Она рассказала:

– Бобруйский городской комитет ОО «БРСМ» продолжает работу по оказанию помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также пожилым и одиноко проживающим гражданам в доставке продуктов питания, лекарственных средств, продуктов с сельскохозяйственных ­ярмарок.

Обратиться за помощью можно по телефонам «горячих линий»: 77-69-83, 71-73-45, 79-29-97, +375(44) 750-22-26, +375(29) 350-23-27.

Виктор Чабан