Будут ли ученикам младшей школы сладкие подарки?

Мама двоих второклашек обратилась в редакцию с вопросом, ответ на который должен развеять все слухи из родительских чатов города: «Положены ли сладкие подарки в этом году ученикам младшей школы? В прошлом родители закупали сами, но сейчас говорят, что для детей готовы сладкие новогодние коробочки».

В управлении по образованию Бобруйского гориспол­кома пояснили, кому в этом году закупили сладкий сюрприз:

– В рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети» из средств городского бюджета выделены денежные средства на приобретение новогодних подарков для воспитанников учреждений дошкольного образования, детского социального приюта, учащихся 1-4-х классов учреждений общего среднего образования, 1-5-х классов Бобруйской специальной школы, обучающихся Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, участникам городского и районных благотворительных праздников, городского новогоднего бала для учащихся, достигших высоких показателей в учебной деятельности и спорте, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам. Ребятам будут вручены сладкие новогодние подарки кондитерской фабрики «Спартак».

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» будет проводиться в Беларуси с 15 декабря 2022-го по 15 января 2023-го. Во всех регионах страны она пройдет с поддержкой волонтеров, представителей сферы образования, высших учебных заведений, студентов.