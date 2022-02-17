«Будущее — в единстве». В Бобруйске проходит подведение итогов социально-экономического развития за 2021 год (дополняется)
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Фотографии: Виктор Чабан
Сегодня в Бобруйске проходит торжественное собрание городского актива по подведению итогов социально-экономического развития за 2021 год. Традиционным местом встречи стал Дворец искусств.
/Будет дополнено и обновлено/.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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