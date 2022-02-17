Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ГородФоторепортажи

«Будущее — в единстве». В Бобруйске проходит подведение итогов социально-экономического развития за 2021 год (дополняется)

83 0

«Будущее — в единстве». В Бобруйске проходит подведение итогов социально-экономического развития за 2021 год (дополняется)

Сегодня в Бобруйске проходит торжественное собрание городского актива по подведению итогов социально-экономического развития за 2021 год. Традиционным местом встречи стал Дворец искусств.

/Будет дополнено и обновлено/.

Фото Виктора ЧАБАНА.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »