Будьте осторожны: сложные погодные условия
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Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автолюбителям:
- выбирать безопасную скорость,
- соблюдать дистанцию и боковой интервал,
- не совершать обгон и не допускать рискованных маневров,
- избегать резких торможений.
Пешеходам важно проявлять осторожность при пересечении проезжей части. Автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на скользкой дороге. Смотрите по сторонам и обозначайте себя светоотражающими элементами.
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