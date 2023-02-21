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ПогодаПрофилактика

Будьте осторожны: сложные погодные условия

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Будьте осторожны: сложные погодные условия

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автолюбителям:

- выбирать безопасную скорость,

- соблюдать дистанцию и боковой интервал,

- не совершать обгон и не допускать рискованных маневров,

- избегать резких торможений.

Пешеходам важно проявлять осторожность при пересечении проезжей части. Автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на скользкой дороге. Смотрите по сторонам и обозначайте себя светоотражающими элементами.

mogilev.mvd.gov.by

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