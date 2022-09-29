Будни сотрудников патрульно-постовой службы милиции

29 сентября – отмечается День образования патрульно-постовой службы милиции. Милицейские патрули своим ежедневным кропотливым трудом вносят большой вклад в обеспечение правопорядка и безопасности на улицах нашего города, пресекают административные правонарушения, раскрывают преступления. Накануне нам представилась возможность побывать в рейде с сотрудниками ППС милиции и увидеть, с чем им приходится сталкиваться практически ежедневно.

Как рассказал старший прапорщик милиции Василий Макушев, командир второго отделения первого взвода роты ППС милиции, основная задача его подразделения – обеспечивать общественный порядок в Бобруйске. Сотрудники несут службу преимущественно в вечернее время. Милиционеры патрулируют на автомобилях и пешком – за дежурство им приходится проходить и по 10, и по 20 км. Зона внимания правоохранителей – улицы города, остановочные пункты, увеселительные заведения, частный сектор и так далее. Выезжают они и на семейно-бытовые скандалы. Под особым контролем также места, которые притягивают асоциальных граждан. Очередное дежурство патрульных началось как раз с посещения одного из злополучных районов города. Внимание милиционеров сразу привлекла женщина, которая сидела на земле возле забора. Патрульные подошли к ней и стали разговаривать, однако находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, она не смогла ни встать, ни назвать свои имя и адрес. Милиционеры вызвали скорую помощь.

– В таком состоянии мы не может ее никуда доставить. Здесь нужна медицинская помощь, – поясняет старший прапорщик милиции.

Пока ожидали приезда скорой, мы увидели и других обитателей этих мест. Попав в поле зрениям патрульных, им пришлось пояснять, почему они нарушают общественный порядок, находясь в нетрезвом состоянии, а затем проехать в ОПОП №6 для составления протокола об административном правонарушении. – Нам приходится постоянно бороться с такими людьми, – говорит старший прапорщик милиции.

Бывает, что милиционерам приходится также раскрывать и преступления по горячим следам. Наш собеседник вспоминает случай, когда возле магазина на улице Интернациональной злоумышленник выхватил из рук сумочку женщины и скрылся. Во время патрулирования в районе улицы Рокоссовского сотрудники подразделения увидели молодого человека, странное поведение которого привлекло их внимание. При опросе мужчина пояснил, что живет в авиагородке и едет якобы домой. Патрульные заметили у него проездной билет, на котором стояла фамилия пострадавшей женщины. «Так мы раскрыли преступление» – рассказывает командир второго отделения первого взвода роты ППС милиции. Несмотря на сложность и специфику работы, проблем с комплектованием в ППСМ нет. Как правило, сюда идут служить молодые парни, прошедшие армию. Но у многих есть среднее специальное образование, а некоторые сотрудники учатся уже в профильных высших учебных заведениях. В итоге взвод становится еще и своеобразной кузницей кадров, ведь после окончания вузов милиционеры имеют возможность перейти на офицерские должности и продолжить карьерный рост.

Патрульный – во многом лицо городской милиции, поэтому и требования к сотрудникам предъявляются достаточно высокие: от личностных качеств до знаний основ права и умения общаться с людьми и урегулировать конфликты. Отметим, что прибегать к крайним мерам в виде применения силы или спецсредств милиционеры стараются лишь в особых случаях. Чаще ограничиваются замечанием и предупреждением. И, как показывает практика, этого достаточно, чтобы поддерживать стабильную и контролируемую обстановку в Бобруйске.

– Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с праздником, пожелать всем крепкого здоровья, карьерного роста, и чтобы количество выходов на дежурства равнялось количеству возвращений с них, – подчеркнул Владимир Мержий, командир роты ППСМ Милиции общественной безопасности УВД Бобруйского горисполкома.