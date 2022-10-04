Будет ли в Беларуси мобилизация? Лукашенко еще раз расставил точки над «i» и опроверг фейки

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси нет необходимости объявлять мобилизацию. Тем не менее в стране извлекут уроки из российского опыта в этом вопросе. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", - заверил белорусский лидер.

Тем не менее Беларусь уделяет важное внимание вопросу модернизации и развития Вооруженных Сил, силовых структур, приспосабливая их под реалии современных военных конфликтов. "Делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", - отметил Александр Лукашенко.

Это же касается и работы с резервом, однако разговоры о мобилизации в Беларуси глава государства назвал фейком.

"Предупреждаю военных, особенно через вас военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Не будем влезать в существо вопроса - это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок, - отметил глава государства. - Поэтому через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах".

"Еще раз подчеркиваю: кто-то больной, кто-то хромой, кто-то умер, кто-то уехал… Разные могут быть ситуации. И мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день. Это никакого отношения к мобилизации не имеет. Мы всегда это делали", - акцентировал внимание белорусский лидер.

И еще один урок мобилизации в России заключается в подготовке людей к обороне своей земли и семей, если будет такая необходимость. "Да, провели в России мобилизацию, да, призвали людей. Но многие из них забыли, что такое оружие. Поэтому резервистов, наши войска территориальной обороны мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис: каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков. Они должны освоить хотя бы стрелковое оружие для того, чтобы защитить, не дай бог случится что, свою семью", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заявил, что цель Вооруженных Сил Беларуси и силовиков - защитить свою землю и государство. "Все. Никаких других целей мы сегодня не ставим. А к войне готовимся, потому что всякое может быть, - сказал Президент. - Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. И прежде всего учиться военному делу настоящим образом. Такие лозунги у нас всегда были. Вот мы и будем учиться".

Президент призвал в этом плане не обращать внимания на то, что скажут в этой связи: "Ах, мы там начали проверку в каком-то военкомате наших резервистов… Проверяли и будем проверять! Но это не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать. Я не оправдываюсь, но я хочу, чтобы вы это понимали. В то же время, если не дай бог что случится, мы бежать за границу не будем. Мы будем защищать свой дом и свою землю".