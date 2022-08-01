Будет ли Беларусь экспортировать зерно, рассказал министр сельского хозяйства

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в интервью программе «Контуры» на ОНТ рассказал, будет ли наша страна экспортировать зерно с учетом неплохих видов на урожай.

Игорь Брыло: «Наверное, мы не можем говорить о каком-то экспорте зерна, потому что все последние годы наша страна не занималась экспортом. Почему? Потому что достаточно большой объем зерна потребляется для нужд животноводства. Мы прогнозируем в этом году увеличение ВВП в отрасли АПК на порядка 104,5 %. Мы понимаем, что увеличится объем производства молока, планируем, во всяком случае. Увеличим объем производства мяса. Для этого нужны корма в том числе, и комбикорма, основой этого является зерновая группа. Поэтому, наверное, прежде всего – обеспечение своего животноводства и, конечно, продукты питания для наших людей».

По словам министра, Беларусь нацелена не на экспорт зерна, а на продажу конечной продукции в виде молока, мясных изделий и прочего.

Игорь Брыло: «Ну, конечно, перед нами стоят достаточно серьезные задачи, поставленные правительством страны. 7,8 млрд долларов. Это надо добавить к уровню прошлого года более одного миллиарда. Это существенная цифра. Поэтому для нас очень важно продать конечный продукт – в виде молочной продукции, мясной продукции и так далее».