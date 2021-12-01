Будь бдителен. Как не стать жертвой мошенников

Статистика свидетельствует, что ежегодно увеличивается рост преступлений, связанных с использованием компьютерной техники – это несанкционированный доступ к учетным записям пользователей Интернет, блокировки и модификации их содержимого, хищение путем использования компьютерной техники.

В рамках реализации стратегии «Активное долголетие-2030» для граждан пожилого возраста 29 ноября 2021 года в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» проведена информационная встреча с представителями ОАО «АСБ Беларусбанк» и отделом милиции Ленинского района УВД Бобруйского горисполкома, с целью предупреждения случаев мошенничества.

В ходе беседы капитан милиции, Наумов Николай Сергеевич, рассказал гражданам пожилого возраста о том, как не стать жертвой киберпреступника, как обезопасить себя и свои сбережения от действий злоумышленников.

Главный специалист ОАО «АСБ Беларусбанк», Коткина Ольга Викторовна, подробно осветила вопрос по безопасному использованию банковских платежных карточек и их видах, мошеннических схемах.

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста организуются кружки и клубы по интересам, проводятся культурно-массовые и социально значимые мероприятия, мы ждем Вас по адресу:

г. Бобруйск, ул.К.Либкнехта, 58, каб.103, тел.70-69-60.

Заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста - КОВАЛЁВА Анна Михайловна