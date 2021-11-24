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Общество

БСЖ доставил для беженцев 1,5 тыс. комплектов сменной одежды

belta.by 66 0

БСЖ доставил для беженцев 1,5 тыс. комплектов сменной одежды

<елорусский союз женщин доставил в пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на границе 1,5 тыс. комплектов сменной одежды, передает БЕЛТА.

"Сегодня у беженцев намечается банный день. Именно поэтому мы решили привезти им чистую одежду. В первую очередь для женщин и детей, так как именно они пойдут в баню первыми. В помощи беженцам помогают все районные организации нашего союза. Также сформированы команды волонтеров", - отметила председатель Гродненской областной организации БСЖ Ирина Степаненко.

Ранее в ТЛЦ прибыла гуманитарная помощь Федерации профсоюзов Беларуси для маленьких беженцев. "Привезли зефир, шоколад и другие сладости белорусского производства, - рассказала начальник главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Елена Голубева. - Также подготовили для детей раскраски и цветные мелки, чтобы они смогли развлечься. Это далеко не первый гуманитарный груз от профсоюзов. Мы заранее узнаем, что необходимо людям, и собираем нужные вещи. Помощь очень важна, ведь беженцы - заложники ситуации". 

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