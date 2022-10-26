Брыло: у Беларуси высокие позиции среди мировых производителей продовольствия

Наша страна занимает высокие позиции в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Об этом заявил сегодня во время открытия международного форума «Беларусь молочная» министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

У Беларуси 6 место в мире по производству сухого обезжиренного молока, 10-е - масла животного, 12-е - картофеля, 15-е - сухого цельного молока, 16-е - масла рапсового.

В расчете на душу населения в 2021 году в Беларуси произведено 787 килограммов зерна, 366 - картофеля, 293 - овощей, 840 - молока (это один из лучших показателей в мире), 134 - мяса, 379 штук яиц, что значительно превышает потребление.

По материалам www.sb.by.