Брыло: экспорт продуктов питания по итогам года ожидается примерно 8 миллиардов долларов

Высокий уровень самообеспечения продуктами питания в нашей стране позволил создать значительный экспортный потенциал в сфере АПК. Об этом заявил сегодня в Минске на международном форуме «Беларусь молочная» министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Мясом в прошлом году мы обеспечили себя на 134 процента, молоком -- 263, яйцом -- 128, овощами -- 102, маслом растительным -- 228, сахаром -- 154 процента. В результате экспорт продовольствия за 2021-й достиг 6,7 миллиарда долларов.

За восемь месяцев текущего года поставки этой продукции на внешние рынки составили 5,2 миллиарда долларов -- на четверть больше соответствующего периода прошлого года. Мы нарастили продажи за рубеж изделий из мяса, мяса птицы, говядины в разделанном виде, а также сыров и творога, то есть готовой продукции с высокой стоимостью и доходностью. Экспорт продуктов питания по итогам года ожидается примерно 8 миллиардов долларов.

Игорь Брыло также добавил, что белорусские аграрии уже намолотили 9,8 миллиона тонн зерна с учетом рапса -- на 1,5 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса составит порядка 11 миллионов тонн. Также больше, чем в 2021-м будет собрано картофеля, сахарной свеклы и других культур.

Министр подчеркнул, что в условиях нарастающего в мире беспокойства по поводу нехватки продуктов и роста цен на сельхозтовары полученный урожай позволяет обеспечить закладку сельхозпродукции в стабилизационный фонд под полную потребность внутреннего рынка на межсезонный период, а также поставлять белорусскую продукцию на мировые рынки, где она крайне востребована из-за высокого качества.

По материалам www.sb.by.