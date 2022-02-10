Брыло: дефицита отечественных овощей и фруктов нет, но есть вопросы с торговыми сетями по ценам

В Беларуси производится достаточно овощей и фруктов, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка. Однако периодически возникают вопросы с торговыми сетями по цене за предлагаемую продукцию. Об этом заявил журналистам Игорь Брыло, назначенный сегодня министром сельского хозяйства и продовольствия, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, аграрии успешно справляются с задачей произвести такой объем продукции, который будет достаточен для страны. А что касается производства мяса, молока, мясной, молочной, хлебобулочной продукции, то ее в разы больше, чем потребности населения. Исключение составляют лишь отдельные товарные позиции, например, фрукты, овощи.

"Дело в том, что торговля хочет купить подешевле, а производитель - реализовать подороже. Делать акцент, что нет сельхозпродукции (в торговых объектах. - Прим. БЕЛТА), неправильно. Ее достаточно. А вот выстроить механизм взаимодействия наших фермеров, производителей с торговыми сетями по ценовому фактору - это уже другая задача. Надо, чтобы было выгодно всем", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в стабилизационных фондах имеются достаточные запасы овощей и фруктов, предпосылок для возникновения дефицита нет. Например, в стране произведено около 880 тыс. т картофеля, что значительно превышает внутренние потребности. Половина этого объема поставлена на экспорт в Россию. В стабфонде размещено около 48 тыс. т картофеля. То же и с овощами. "Есть вопросы по некоторым фруктам. Хотя бизнес-круги, которые занимались этим направлением, переориентировались на другие рынки (в связи с введением в ответ на санкции ограничений на поставки из отдельных стран. - Прим. БЕЛТА). Не думаю, что белорусский потребитель испытает какой-то дефицит в товарах. Мы приложим все усилия и совместно с МАРТ будем делать так, чтобы на прилавках у нас было все", - заверил Игорь Брыло.