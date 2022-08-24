Брянский ТЮЗ в Бобруйске

С 21 по 24 сентября состоятся гастроли Брянского областного театра юного зрителя!

«КАК ЗОЯ ГУСЕЙ КОРМИЛА», 21 (среда) 18:00, 24 (суббота) 18:00.

Драма, 16 +

Сюжет пьесы «Как Зоя гусей кормила» современного драматурга Светланы Баженовой полностью списан с жизни. Отношения одинокой матери и единственного сына часто бывают сложными, но в пьесе они эксцентричны. Спектакль заставляет задуматься о вечных проблемах – первой и последней любви, мимолетности счастья, разрушительной силе зависти и последствиях слишком эгоистичной материнской опеки.

«ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ», 22 (четверг) 18:00, 23 (пятница) 10:00.

По мотивам русской народной сказки о Финисте — Ясном Соколе, 0+

Спектакль создан по мотивам русской народной сказки о Финисте — Ясном Соколе. В стародавние времена жил на Руси богатырь и звали его Финист. Он полюбил Елену Прекрасную и был назначен день свадьбы. Но тут вмешался Чёрный Ворон, который похитил невесту Финиста. В сказке добрым героям предстоят волшебные превращения, чтобы сразиться с врагами и одолеть их. Зло в результате будет повержено, а добро и народные герои одержат победу.

«ДЯДЯ ФЁДОР, ПЁС И КОТ», 23 (пятница) 18:00, 24 (суббота) 11:00.

Музыкальная сказка в двух действиях, 0+

Кто не умиляется при виде Кота Матроскина, пса-фотографа Шарика, мальчика, которого за самостоятельность зовут «Дядя Фёдор», а также их соседа – почтальона Печкина, мамы и папы Дяди Фёдора? Воплощённые артистами Брянского театра юного зрителя на сцене, герои этой повести так же веселы, остроумны, искромётно шутят и поражают зрителей своим обаянием. Приходите и убедитесь!