БРУ заключил соглашение о практико-ориентированной подготовке специалистов с бобруйским ОАО «ТАиМ»

Белорусско-Российский университет укрепляет сотрудничество с промышленными предприятиями области и страны. В частности, вуз недавно посетила делегация бобруйского ОАО «ТАиМ» - крупнейшего в СНГ производителя (пневмо) тормозных аппаратов и механизмов для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и прицепной техники. Представители завода главный конструктор Андрей Фастовец и главный инженер Сергей Пархоменко выступили с презентациями перед студентами и специалистами автомеханического факультета.

Целью визита бобруйских машиностроителей - организация совместной подготовки специалистов на автомеханическом факультете для работы на заводе «ТАиМ».

По результатам встречи достигнуто соглашение о заключении договора на практико-ориентированную подготовку специалистов. Студенты БРУ смогут проходить практику и обучение, осваивать необходимые компетенции как в условиях завода, так и в профильных учебно-производственных центрах.