БРУ стал первым университетом в Беларуси, на базе которого открылась лаборатория BOSCH

Учебно-практическая лаборатория «BRU-BOSCHDiagnostics» открылась в Белорусско-Российском университете благодаря долгосрочному сотрудничеству кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей» и мирового лидера по производству оригинального автомобильного оборудования фирмы ООО «Роберт БОШ». Цель ее создания – повышение качества подготовки специалистов.

Современное оборудование и стенды по диагностированию системы питания инжекторного двигателя, гидравлической тормозной системы с ABS, проверке и очистке бензиновых форсунок, которыми оснащена лаборатория, помогут студентам изучить методики диагностирования, выявления неисправностей, технического обслуживания и ремонта автомобиля и его систем. Имеются также сканер и мотор-тест фирмы BOSCH с учебной лицензией на полный пакет специализированной программы BOSCHESI[tronic] 2.0 для диагностирования и технического обслуживания автомобилей.

Заниматься со студентами будут преподаватели, прошедшие обучение в учебном центре ООО «Роберт БОШ» и получившие сертификаты об успешном усвоении курсов. Предполагается, что лаборатория станет не только местом получения знаний и навыков учащимися по необходимым специальностям, но и площадкой для проведения семинаров и мастер-классов специалистами ООО «Роберт БОШ».

Михаил Петренко, старший преподаватель кафедры «Техническая эксплуатация автомобилей»:

«Белорусско-Российский университет имеет давнюю историю, связанную с развитием и эксплуатацией транспортных средств. У нас имеется автомеханический факультет, кафедра технической эксплуатации автомобилей. Также мы постоянно совершенствуем навыки преподавания, которые потребуются на предприятиях выпускникам нашей кафедры по специальностям «техническая эксплуатация автомобилей», «автосервис».

Несколько лет назад нами, одними из первых в республике, был заключен договор с фирмой BOSCH в образовательном процессе, в рамках которого было приобретено лицензионное программное обеспечение. Сегодня мы открываем учебно-практическую лабораторию, в которой установлен диагностический комплекс фирмы BOSCH, представляющий собой несколько единиц, объединенных в один программный продукт, и дающий возможность в полной мере проводить оценку неисправностям, выявлять возникающие сложности в работе транспортных средств».

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