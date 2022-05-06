БРСМ запустил молодежную эстафету «Ганаруся роднымi сімваламi»

Белорусский республиканский союз молодежи объявил о старте эстафеты "Ганаруся роднымi сімваламi", посвященной Дню Государственного герба и Государственного флага Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.

Союз молодежи предлагает белорусам размещать Государственный флаг в окнах своих квартир, на личных авто, делать с ним фото и публиковать в социальных сетях под хештегами #роднаенароднае #любимуюнеотдают #знаюсвойфлаг #мойфлаг #мойсцяг #Беларусь".

"В соответствии с ст.19 Основного закона Беларуси как суверенного государства символами нашей страны являются Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. Они по праву стали национальными святынями молодой независимой республики. В этом году мы отметим праздник национальных символов 8 мая, накануне Дня Великой Победы. Свою лепту в калейдоскоп праздничных мероприятий эстафетой "Ганаруся роднымi сімваламi" под слоганом "Роднае-народнае" привнесет и наша молодежная организация. Цель проекта - формирование у молодежи любви к Родине, уважения к ее истории, бережного отношения к государственной символике", - рассказала Олеся Сазанкова.

Мероприятия эстафеты стартовали во всех регионах страны и пройдут по 9 мая включительно. "К примеру, сегодня в городе над Бугом Брестская областная организация БРСМ подводит итоги фотоконкурса "Сцяг перамогi, радасцi сцяг". В проекте приняло участие более 500 творческих работ. В Витебске 8 мая 77 активистов организации пронесут флаг страны с площади Победы от Вечного огня мемориального комплекса "Освободителям Витебска - советским воинам и подпольщикам" до площади Ленина, возлагая цветы к мемориалам по пути следования. В Гомеле на площади Ленина у второго по величине флагштока Беларуси состоится торжественная церемония вручения молодежных билетов БРСМ, прием в пионеры и октябрята, - отметила Олеся Сазанкова. - В столице актив БРСМ примет участие в празднике, организованном на площади Государственного флага. Также в этот день БРСМ проведет в социальных сетях тематический интернет-квиз для молодежи. Интеллектуальная игра будет реализована с помощью онлайн-сервиса. В центральных пабликах БРСМ в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook, мессенджере Telegram будет размещена ссылка на квиз. Участникам предстоит ответить на вопросы истории атрибутов, которые воплощают национальную идею белорусского государства. Победитель квиза получит в подарок брендированные национальной символикой сувениры, а также Государственный флаг".

"Сегодня по всей стране реализуется национальный проект "Цветы Великой Победы". Его символом стала композиция, состоящая из красно-зеленой ленточки и яблоневого цветка, который олицетворяет чистоту и весну и как нельзя лучше передает общенародную радость всех поколений белорусов в связи с Днем Великой Победы. Союз молодежи приглашает всех земляков поддержать патриотическую инициативу БРСМ и украсить верхнюю одежду бутоньеркой "Цветы Великой Победы". Присутствие красно-зеленой ленточки подчеркнет историческую значимость в белорусском обществе Дня Победы, его великую роль в становлении и развитии страны", - дополнила представитель ЦК БРСМ.

День Государственного герба и Государственного флага Беларуси - государственный праздник, который ежегодно отмечается в нашей стране во второе воскресенье мая в соответствии с указом Президента от 26 марта 1998 года.