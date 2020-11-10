БРСМ сегодня дает старт социальному проекту «Береги себя»

Белорусский республиканский союз молодежи дает 10 ноября старт социальному проекту "Береги себя", сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Проект направлен на развитие гражданской и социальной ответственности касательно ношения масок. Все социальные сети союза молодежи с завтрашнего дня будут оформлены единым аватаром с надписью "Береги себя". Главными героями станут юноша и девушка - члены БРСМ, на которых, естественно, будут надеты маски. Мы просим присылать на нашу почту, размещать в своих соцсетях фотографии либо селфи в масках, с кратким описанием, почему люди их носят, поскольку это ответственность не только за свое здоровье, но и здоровье окружающих", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, на адрес БРСМ уже поступают фото изо всех уголков страны. "К примеру, маленькие белорусы пишут, что носят маски, беспокоясь о здоровье своих дедушек и бабушек. Пожилые люди носят маски, чтобы не заразить молодое поколение. Все эти снимки будут размещаться в социальных сетях, - отметила секретарь ЦК БРСМ. - К слову, союз молодежи разработал новую инфографику, где мы в доступной форме будем давать советы, как можно организовать мероприятие онлайн и офлайн с учетом мер безопасности. На очереди - разработка новых стикерпаков на тему COVID-19", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Александра Гончарова добавила, что БРСМ возобновил работу горячих телефонных линий для информационной и иной необходимой помощи пожилым людям. Горячие линии принимают заявки от пожилых одиноко проживающих граждан и совместно с территориальными центрами обслуживания населения волонтеры будут закупать товары первой необходимости. Как и прежде, добровольцы БРСМ помогут ТЦСОНам в адресной бесконтактной доставке продуктов и лекарств пожилым.

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