БРСМ разработал серию стикеров “Береги себя”

Белорусский республиканский союз молодежи запустил в Telegram серию стикеров "Береги себя".

"Новый стикерпак "Береги себя" стал логическим продолжением одноименного социального проекта нашей молодежной организации. В него вошли 20 молодежных стикеров: "Не забудь маску", "Соблюдай дистанцию", "Мылом руки мой", "Обнимашкам нет! ", "Добро победит" и других. Стикерпак уже доступен в Telegram. Воспользоваться стикерами может любой пользователь этого популярного мессенджера или на канале Союза молодежи BRSM:Live. Стикеры удобно использовать для передачи своих эмоций в переписке с друзьями, предварительно сохранив их в свою коллекцию", - рассказала Кристина Кечко.

По ее словам, социальный проект БРСМ "Береги себя" стартовал 10 ноября. Он направлен на развитие гражданской и социальной ответственности как за свое здоровье, так и за здоровье окружающих и нацелен напомнить жителям Беларуси о важности соблюдения масочного режима в период сложной эпидсидуации.

За время реализации проекта в адрес организаторов поступило более тысячи снимков селфи в масках от молодых людей с кратким описанием, почему они пользуются такой защитой в общественном транспорте, магазинах, при посещении других мест массового скопления людей.

Кроме того, БРСМ возобновил работу горячих телефонных линий для информационной и иной необходимой помощи пожилым людям. Горячие линии принимают заявки от пожилых одиноко проживающих граждан и совместно с территориальными центрами обслуживания населения волонтеры будут закупать товары первой необходимости. Как и прежде, добровольцы БРСМ помогают ТЦСОНам в адресной бесконтактной доставке продуктов и лекарств пожилым.