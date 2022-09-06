БРСМ рассказал, как отметит 20-летие молодежной организации

Белорусский республиканский союз молодежи 6 сентября отмечает 20-летие со дня создания молодежной организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"БРСМ соберет своих друзей из разных уголков страны в Минском городском дворце культуры на праздничный хронограф "БРСМ: Вчера. Сегодня. Завтра", посвященный юбилею организации, - рассказал второй секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров. - Приветственные адреса от руководства страны и почетных гостей, награды лучшим, творческие поздравления от любимых артистов, молодежных коллективов и исполнителей - все это и многое другое станет частью нашего праздничного мероприятия".

Перед началом хронографа на открытой площадке и в фойе Дворца культуры развернется масштабная интерактивная выставка достижений областных организаций БРСМ за два десятилетия. "Можно будет увидеть награды, атрибутику, кадры хроники, состоится презентация проектов, можно будет познакомиться с деятельностью студенческих и молодежных отрядов охраны правопорядка. Здесь же можно будет узнать историю развития молодежного движения, пообщаться с победителями проектов БРСМ "100 идей для Беларуси", "Волонтер года", "Властелин села", "Начинающий фермер", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ. - Затем мероприятия переместятся в Лошицкий парк, где праздничный хронограф продолжит одноименный опен-эйр с фестивалем белорусских студенческих отрядов "Труд крут!", эмоциональным выступлением харизматичных артистов молодежной кавер-группы и салютом".

Кроме того, в Лошицком парке будут представлены интерактивные площадки, посвященные Году исторической памяти, трудовым проектам БСО - "Атлант-2022", "Тракторостроитель-2022", ВМС "Город молодости", деятельности первичных организаций БРСМ на предприятиях и в учреждениях высшего образования.

В 2002 году в жизни белорусской молодежи произошло важное событие: две мощные организации - Белорусский союз молодежи (БСМ) и Белорусский патриотический союз молодежи (БПСМ) объединились в Белорусский республиканский союз молодежи. У истоков создания БРСМ стоял Президент Беларуси Александр Лукашенко. Выступая перед делегатами 38-го объединительного съезда БСМ и БПСМ, глава государства подчеркнул, что мощная объединенная молодежная организация должна стать одной из опор нашего общества. Именно этот тезис Президент Беларуси обозначил 30 августа 2022 года на совещании по законопроектам о гражданском обществе, деятельности политических партий и других общественных объединений. Цель БРСМ - создание условий для всестороннего развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях.